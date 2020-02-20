Kenan Sofuoğlu'nun yarış talebini Erdoğan reddetti
|20 Şubat 2020 21:54
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İrem Nur Kaya
Siyasete bir türlü ısınamadığını belirten Sofuoğlu, "Bana 'sevmedin neden bırakmıyorsun?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Kafama göre bırakıp devam edemeyeceğim bir ortamda değilim. Görev sürem dolduğu zaman bu işi bırakıp asıl işime geri dönmek istiyorum. Şu anki görevimi en iyi yapma gayretindeyim" ifadelerini kullandı.
Erdoğan izin vermedi
Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini belirten Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımızdan izin istedim ancak izin vermedi. Sporcularla sürekli antrenman yapıyorum. Eskisinden daha iyiyim. Motosiklete ve yarışlara çok fazla özlem var. Bu yıl bir kere misafir olarak yarışmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız ısrarla 'hayır' diyor, ben de ısrarla sormaya devam edeceğim" dedi.
ortadogugazetesi
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