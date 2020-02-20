1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kenan Sofuoğlu'nun yarış talebini Erdoğan reddetti

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini belirtti ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan izin çıkmadı.
 20 Şubat 2020 21:54
Yazdır
Kenan Sofuoğlu'nun yarış talebini Erdoğan reddetti

İrem Nur Kaya

Siyasete bir türlü ısınamadığını belirten Sofuoğlu, "Bana 'sevmedin neden bırakmıyorsun?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Kafama göre bırakıp devam edemeyeceğim bir ortamda değilim. Görev sürem dolduğu zaman bu işi bırakıp asıl işime geri dönmek istiyorum. Şu anki görevimi en iyi yapma gayretindeyim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan izin vermedi

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini belirten Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımızdan izin istedim ancak izin vermedi. Sporcularla sürekli antrenman yapıyorum. Eskisinden daha iyiyim. Motosiklete ve yarışlara çok fazla özlem var. Bu yıl bir kere misafir olarak yarışmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız ısrarla 'hayır' diyor, ben de ısrarla sormaya devam edeceğim" dedi.

ortadogugazetesi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Şubat 2020 00:01		 Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü
20 Şubat 2020 23:43
Hekimoğlu dizisinin yatak sahnesi TBMM'ye taşındı!
20 Şubat 2020 23:38		 Tartışmaların odağındaki 'Gezi Parkı'nda ne olmuştu?
20 Şubat 2020 22:28
'Cumhurbaşkanımız talimat verdi, A, B, C planlarımız hazır'
20 Şubat 2020 21:36		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
20 Şubat 2020 21:09
Erdoğan'dan 'Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi' paylaşımı
20 Şubat 2020 20:41		 Bakan Albayrak: Yüzde 5'in üstünde büyüme bekliyoruz
20 Şubat 2020 20:26
Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
20 Şubat 2020 20:06		 Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
20 Şubat 2020 19:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Teknisyenliğe atanmadaki öğrenim sorunu nasıl çözülür?00:01 - 21 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Kovid 19'un yayılımını sağlayan proteinin yapısı çözüldü23:43 - Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü23:38 - Hekimoğlu dizisinin yatak sahnesi TBMM'ye taşındı!23:33 - Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı23:28 - Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek23:23 - Samsung'tan kullancıları telaşlandıran mesaj!23:18 - 7 bin dilin yarısı yok olabilir! Listede Türkiye de var23:13 - Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak
23:08 - Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu23:03 - Milli fırkateyn projesi hız kazanıyor22:58 - 13 ilde FETÖoperasyonu: 17 şüpheli yakalandı22:53 - Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk22:48 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı22:43 - Denizli'de 2020 öğretmen, 2020 öğrenci velisini ziyaret etti22:38 - Başakşehir turu zora soktu!22:33 - Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atakan kayalar 3
erling haaland 3
kombo 3
aklından geçeni söylemek 5
uzak mesafe ilişkileri 5
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 2
kamuyu aydınlatma platformu 2
şu an çalan şarkı 2
ben bu yaz nerdeydim 4
mutluluk 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam