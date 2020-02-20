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Koro çalışanlarının maaşlarını çalan mutemet tutuklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet tutuklandı.
 20 Şubat 2020 22:02
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Koro çalışanlarının maaşlarını çalan mutemet tutuklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y'yi gözaltına aldı.

İfade işlemleri için emniyete götürülen zanlının, suçunu itiraf ettiği, borçları olduğu için parayı zimmetine geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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