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Altı tarihi hamam üstü iş merkezi

Büyükçekmece'deki tarihi Yusuf Paşa Hamamı'nın üzerindeki iş merkezi, görenleri şaşırtıyor. Yapı elemanları ve süslemeleri 17. yüzyılın izlerini taşıyan ve 1800'lü yıllarda hamam olarak kullanılan tarihi yapının bitişiğine, 1987 yıllında 5 katlı iş merkezi yapılmış ve iş merkezinin son 2 katı da tarihi hamamın üstüne denk geliyor.
 20 Şubat 2020 22:18
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Altı tarihi hamam üstü iş merkezi

"TARİHE SAHİP ÇIKILMALI"

Büyükçekmece Hamam Sokağı'ndaki tarihi Yusuf Paşa Hamamı'nın bitişiğinde yıllardır 5 katlı bir iş merkezi var. İş merkezinin son 2 katı ise tarihi hamamın üstünde bulunuyor. Bir süre Büyükçekmece Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanılan ilçe sakinleri tarafından "Tarihi Eski Hamam" olarak da bilinen yapı, bugünlerde kafe olarak işletilmek üzere kiraya verildiği, ruhsat almasının ardından faaliyete geçeceği öğrenildi.

Tarihi hamamın üzerindeki iş merkezinde dükkanı bulunan Nazmi Yazıcı, "Burası epey senedir buradadır. Şu anda burası Anıtlar Kurulu'na kayıtlı ama şahsa tapulu bir yer. Bir arkadaş burayı kafe yapmak için kiraladı ama şu anda bir faaliyet yok. 2 aydır da beklemektedir" dedi. İş merkezinin yaklaşık 30 sene önce yapıldığını söyleyen Yazıcı, "Bu inşaat da sanıyorum 1987'lerde yapıldı. Hamam da altında kaldı. Bu da enteresan bir mimari, binanın altında kaldı. İçerisinde tuvalet, 2-3 ayrı bölüm, bir de salon var. Teferruatlı bir hamam olmadığını biliyorum. Tasvip edilir bir şey değil bu ama yapılmış. Tarihi eserler mutlaka korunmalıdır, tarihe sahip çıkılmalıdır. 3-4 senedir Büyükçekmece Belediyesi burada kültürel faaliyetler yapıyordu. Şu anda da bir arkadaş tarafından kafe yapılmak üzere kiralanmıştır. Herhalde 2 ay kadar oldu, herhangi bir faaliyet yok. Lambalar falan asıldı ama sanıyorum ruhsat alamıyorlar. Anıtlar Kurumu 'bir çivi dahi çakamazsınız buraya' dedi" diye konuştu.

"PLANLI, PROJELİ BİR BİNA"

İş merkezinin mülk sahibi Mehmet Tekdemir de hamamın üstüne bina yapılmasına ilişkin, "Bu bina 30 senelik bir bina. Zaten burayı yapan müteahhit gerekli ruhsatlarını almış. Hatta burayı alçak olduğundan dolayı bir sefer yıkmışlar, ikinci sefer 'bu kadar yükselteceksiniz' diyerek ruhsat vermişler. Onu da adam yapmış. Burada ruhsatlarda, vakıflarla veya herhangi bir kuruluşlarla ilgili sıkıntı yok. Planlı, projeli yapılmış bir bina. Ben sonradan aldım bu binayı. Ne tapu da bir sıkıntı var ne başka bir şeyde. Hamam olan yeri ben kullanmıyorum. Onun sahibi başka, adam kullanma hakkını almış. Burası Anıtlar Kurulu'na ait bir yer. Bina yapıldığı zaman böyle anlaştıklarına göre bir sıkıntı yok" dedi.

"TARİHİ ESERİN ÜZERİNDE BİNA OLMAMALI"

Bir çevre sakini de "1985'ten beri buradayım. Hamamın etrafının açılması iyi olur. Gelen turistler mesela 'bunun üstünde ne var' diye bakıyor. Binayı görünce, turistlerin hepsi şaşkınlıkla bakıyor. Tarihi eser burası, tarihi eserin üzerinde bina olmamalı. Tarihi eseri korumalıyız" dedi.
DHA
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