Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek
|20 Şubat 2020 22:33
|Yazdır
Toyota, bir yeniliğe daha imza atarak kontrolsüz hızlanmanın önüne geçecek teknolojiyi geliştirdiğini duyurdu.
Toyota açıklamasına göre, trafik kazalarında önemli bir yere sahip olan sıra dışı ve beklenmedik hızlanmalara karşı geliştirilen "Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu" teknolojisi, istemsiz hızlanma durumuna anında müdahale ederek olası kazaları engelleyecek. Toyota, hızlanma kontrol ünitesini 2020 yaz döneminden itibaren tüm otomobillerinde uygulayacak.
Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı.
Toyota, bugün ürün gamının yüzde 83'üne denk gelen 32 modelde ICS sistemini kullanıyor. ICS sistemi ile sensörler duvar veya başka araçları tespit ettiğinde aktif hale gelirken, yeni eklenecek fonksiyon araç seyir halindeyken başka bir cisim ve benzeri olmadan da hızlanmadaki sıra dışılığı fark edip tehlike yaratabilecek kontrolsüz ani hızlanmayı devre dışı bırakıyor.
Toyota, bu yeni sisteminin geliştirme süreci içinde pedalların tam gaz konumundaki vakalarını detaylı analiz etti. Sürücülerin kendi istekleriyle pedala tam gaz uygulaması gibi istisnai durumları hariç tutarak, hızlanmanın hangi durumlarda hatalı olarak var sayılması gerektiğini tespit etti. Sonuç olarak, yeni fonksiyon artık önünde başka bir araç olmasa dahi, sıra dışı ani hızlanma olayını belirleyebiliyor.
Şirket, mevcut ICS sistemine Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu'nu dahil ederek, özellikle park etme ve benzeri durumlarda, istemsiz hızlanma kaynaklı kazaları büyük oranda azaltabileceğine inanıyor. Toyota, aynı zamanda geliştirdiği bu sistemin çalışma algoritmasını başka markaların da kullanımına açmayı planlıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü
19 Şubat 2020 21:33
|Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor
19 Şubat 2020 21:28
|İkinci el araç satışında 'T.C. Kimlik No' düzenlemesi gelebilir
19 Şubat 2020 11:03
|Fahri müfettişler hatayı affetmiyor!
18 Şubat 2020 22:51
|2. el araçta fiyatlar nasıl düşecek?
18 Şubat 2020 22:46
|Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi
18 Şubat 2020 14:53
|Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
17 Şubat 2020 10:29
|Araç kiralama şirketleri yerli otomobili bekliyor
16 Şubat 2020 16:16
|Otomotiv üretimi ocakta 109 bin 783 adet oldu
16 Şubat 2020 13:41
|İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
16 Şubat 2020 10:05