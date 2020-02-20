Başakşehir turu zora soktu!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.
|20 Şubat 2020 22:38
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Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Sporting'in gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vietto kaydetti.
Başakşehir'in tek golü ise 77. dakikada Edin Visca'dan geldi. Rövanş maçı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
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