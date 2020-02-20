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Başakşehir turu zora soktu!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.
 20 Şubat 2020 22:38
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Başakşehir turu zora soktu!

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Sporting'in gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vietto kaydetti.

Başakşehir'in tek golü ise 77. dakikada Edin Visca'dan geldi. Rövanş maçı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Anadolu Ajansı
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