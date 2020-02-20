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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
 20 Şubat 2020 22:48
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4. kattındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ancak binada maddi hasar oluştu.
Anadolu Ajansı
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