1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 ilde FETÖoperasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.
 20 Şubat 2020 22:58
Yazdır
13 ilde FETÖoperasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osman Kavala, CIA ile yaptığı görüşmeyi hatırlayamadı
20 Şubat 2020 21:41		 Casusluk sanığının para transferleri dikkat çekiyor
20 Şubat 2020 21:23
ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltında
20 Şubat 2020 21:05		 Para karşılığında casusluk yapmışlar
20 Şubat 2020 20:51
FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
20 Şubat 2020 20:01		 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20 Şubat 2020 19:55
Balıkesir'de komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama
20 Şubat 2020 18:45		 İletişim Başkanı: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır
20 Şubat 2020 18:00
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 50 rejim unsuru öldürüldü
20 Şubat 2020 17:36		 FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 5 kişiye adli kontrol
20 Şubat 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Teknisyenliğe atanmadaki öğrenim sorunu nasıl çözülür?00:01 - 21 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Kovid 19'un yayılımını sağlayan proteinin yapısı çözüldü23:43 - Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü23:38 - Hekimoğlu dizisinin yatak sahnesi TBMM'ye taşındı!23:33 - Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı23:28 - Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek23:23 - Samsung'tan kullancıları telaşlandıran mesaj!23:18 - 7 bin dilin yarısı yok olabilir! Listede Türkiye de var23:13 - Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak
23:08 - Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu23:03 - Milli fırkateyn projesi hız kazanıyor22:58 - 13 ilde FETÖoperasyonu: 17 şüpheli yakalandı22:53 - Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk22:48 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı22:43 - Denizli'de 2020 öğretmen, 2020 öğrenci velisini ziyaret etti22:38 - Başakşehir turu zora soktu!22:33 - Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
21 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Teknisyenliğe atanmadaki öğrenim sorunu nasıl çözülür?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osman kavala 2
çal kemancı 5
çeyrek altın 2
sondan 3.olmak 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 2
zaaf 2
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
the bletchley circle 1
26.02.2020 kulüp başkanları toplantısı 2
aklından geçeni söylemek 5
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam