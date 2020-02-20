Milli fırkateyn projesi hız kazanıyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İ sınıfı fırkateyn projesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MİLGEM'in 5'inci gemisinin, İ sınıfı fırkateyn projesi olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, STM ana yükleniciliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla birlikte İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edildiğini belirten İkinci, projenin hemen hemen Türk savunma sanayisinin tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"İ sınıfı fırkateyn, yerlilik oranı en yüksek, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği en büyük milli savaş gemisi ve fırkateyn sınıfındaki ilk gemi olacak. Türk Deniz Kuvvetlerine en kısa sürede teslim edilecek." diyen İkinci, böylesine önemli ve ilkleri barındıran bir projede ana yüklenici alarak görev almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Geminin bir an önce teslimiyle ilgili çok yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"Geminin inşasıyla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor. Son olarak ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile savaş sistemleriyle ilgili sözleşme imzaladık. Böylece silah sistemlerinin teslim edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Gemimizin silah sistemleri, mühimmatları, hava savunma kısmı da dahil olmak üzere milli imkanlarla gerçekleştirilmiş olacak.

Türkiye'nin içinde bulunduğu hassasiyetleri, bölgedeki gergin durumu da göz önüne alarak, savunma sanayimizdeki diğer firmalarla beraber geminin bir an önce Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesiyle ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gemi, üzerindeki silah sistemleri ve yerlilik oranıyla çok ciddi bir örnek teşkil edecek ve Türk savunma sanayisinin en üst noktada katma değer üreten platformu olarak gurur kaynağı olacak."

Topyekun iş birliğiyle inşa ediliyor

Projede, STM ana yükleniciliğinde ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN'ın katkılarıyla Türk savunma sanayisinin en uç noktasındaki ürünün ortaya çıkartılacağını ifade eden Murat İkinci, "İ sınıfı fırkateynin, Akdeniz'deki durum başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetlerine çok ciddi güç katacağını değerlendiriyoruz." dedi.

İkinci, proje takvimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geminin teslimini planlananın öncesine çekmekle ilgili çok yoğun çaba içerisindeyiz. İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşası devam ediyor. Silah sistemlerinin de üzerinde yer aldığı ana kritik sistemlerinin yapılmasına başlanmıştı, bunlar hızlanacak. Savunma sanayisindeki topyekun iş birliğiyle kısa sürede denize indirip hızla kullanıma sunacağız. Çalışmalar planlandığı gibi yolunda devam ediyor."