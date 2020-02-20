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Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 artış gösterdi.
 20 Şubat 2020 23:08
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Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 artarak 3,3 milyar liraya yükseldi.

BKM yılın ilk ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayımladı. Banka kartları ve kredi kartlarıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 25 artarak 88,9 milyar liraya yükseldi. Bu ödemelerin 76,2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 12,7 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Banka kartı ile ödemelerdeki büyüme yüzde 48, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri 4,5 milyar lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 4,5 milyar lira oldu.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'ine denk gelen bu tutarın 2,5 milyar lirası (yüzde 55) internetten yapıldı.

Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

Geçen yılın ocak ayında kamu-vergi ödemeleri sektöründe 3,3 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleştirilmişti. Böylece kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen yıla göre yüzde 36 artış gösterdi.

Sevgililer Günü haftasında en fazla artış kuyumculuk sektöründe

Geçen yıl Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği görüldü. 14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşti.

Sevgililer Günü'nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftasına göre en fazla artış yüzde 65'le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7'şer artışla elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörleri takip etti.

7-14 Şubat haftasında elektronik eşya sektöründe 1 milyar 217 milyon lira, sağlık ürünleri-kozmetik sektöründe 934 milyon lira ve kuyumculuk sektöründe 742 milyon lira kartlı ödeme yapıldı.

Ortalama kartlı ödeme tutarı kuyumculuk sektöründe 1388 lira, elektronik eşya sektöründe 423 lira ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 149 lira oldu.
Anadolu Ajansı
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