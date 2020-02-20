Samsung'tan kullancıları telaşlandıran mesaj!

Bugün sabah saatlerinde Samsung kullanıcıları, Mobil Cihazımı Bul olarak da bilinen kayıp çalıntı uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Cihazın kaybolması ya da çalınması durumunda aktifleşen Mobil Cihazımı Bul ya da diğer bir ismiyle find my mobile uygulaması, bugün bir hata ile karşı karşıya kaldı. Samsung cihazlarını kullanan pek çok kişiye bildirim gitti.

SAMSUNG'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Samsung İngiltere Resmi Twitter hesabı, Samsung kullanıcıları telaşlandıran bildirimin test sırasında yanlışlıkla yollandığını duyurdu. Samsung, Twitter'dan yaptığı açıklamada kullanıcılardan özür diledi ve böyle bir olayın yaşanmaması için çalışacaklarını açıkladı.