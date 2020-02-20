Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı
Suriye'deki gelişmeler Borsa İstanbul'u vurdu. Gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde başlayan düşüş Suriye'den gelen muhalifler ile rejimin çatışma haberleriyle daha da şiddetlendi ve düşüş yüzde 3 seviyelerini geçti.
|20 Şubat 2020 23:33
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Suriye'deki gelişmeler Borsa İstanbul'u vurdu. Gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde başlayan düşüş, Suriye'den gelen muhalifler ile rejimin çatışma haberleriyle daha da şiddetlendi ve düşüş yüzde 3 seviyelerini geçti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,74 düşüşle XU100 endeksinin düşüşüne öncülük ediyor. Askeri sanayi ürünleri üreten Aselsan hisseleri ise son 1 ayda gelen sert yükselişin ardından bugün yüzde 5,64 aşağıda işlem görüyor.
Güne 118 bin puan seviyelerinde başlayan XU100 endeksi, şu sıralarda yüzde 3,44 düşüşle 115 bin 197 seviyelerinde seyrediyor.
Endeks bu yönde ilerlerken yaklaşık olarak 120'den fazla hissede devre kesici uygulandı.
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