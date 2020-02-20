Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü
Macron ve Merkel, telefonda görüştükleri Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu- İki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (İdlib'de) siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi
|20 Şubat 2020 23:43
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib'de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.
İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.
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