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Kovid 19'un yayılımını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.
 20 Şubat 2020 23:48
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Kovid 19'un yayılımını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit etti.

Koronavirüs numunesini laboratuvar ortamında insan hücreleriyle birleştiren araştırmacılar, krojenik elektron mikroskopisi adı verilen yöntemle hücreleri eksi 150 derecede soğutarak etkileşim halindeki enzimlerin kristalize olmasını sağladı.

Bu yolla koronavirüsün bulaşıcılığını sağlayan çivi proteinin haritasını çıkaran araştırmacılar, aynı zamanda insan hücresinde hangi enzimin koronavirüsün tutunmasını sağladığını da keşfetti.

SARS'tan 10 ila 20 kat daha bulaşıcı

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, koronavirüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti.

Kovid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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