Kovid 19'un yayılımını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
|20 Şubat 2020 23:48
|Yazdır
Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.
"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit etti.
Koronavirüs numunesini laboratuvar ortamında insan hücreleriyle birleştiren araştırmacılar, krojenik elektron mikroskopisi adı verilen yöntemle hücreleri eksi 150 derecede soğutarak etkileşim halindeki enzimlerin kristalize olmasını sağladı.
Bu yolla koronavirüsün bulaşıcılığını sağlayan çivi proteinin haritasını çıkaran araştırmacılar, aynı zamanda insan hücresinde hangi enzimin koronavirüsün tutunmasını sağladığını da keşfetti.
SARS'tan 10 ila 20 kat daha bulaşıcı
"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.
Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, koronavirüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti.
Kovid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk bilim insanı, organların üç boyutlu haritasını çıkardı
17 Şubat 2020 20:41
|Enerji Bir Sen, sattığı aracı geri aldı
09 Şubat 2020 23:39
|Türk bilim insanı yaptığı ameliyatla tıp literatürüne girdi
21 Ocak 2020 23:17
|Türk doktorlar geliştirdi, tüp bebekte umut olacak
19 Ocak 2020 15:52
|Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi
26 Aralık 2019 15:40
|Prof. Dr. Şahin'den yerli ilaç projesi
24 Aralık 2019 21:33
|Tübitak, 200 bin TL verdi. Halasının öksürük şurubunu geliştirdi
22 Aralık 2019 16:09
|Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek
14 Aralık 2019 13:39
|Mucize kan testi geliyor
06 Aralık 2019 10:00
|Çaşır bitkisinden diyabetik yaralar için krem ürettiler
01 Aralık 2019 16:08