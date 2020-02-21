21 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|21 Şubat 2020 00:47
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21 Şubat 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31046
ATAMA KARARLARI
Avusturya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ozan CEYHUN atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Açık bulunan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İlker ÖTGÜNLÜ atanmıştır.
- Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap FİLLİKÇİOGLU,
- Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin ÖZBAY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
Ticaret Bakanlığı
Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit ÖZER,
Bursa Ticaret İ1 Müdürü Zübeyir TOKGÖZ,
Diyarbakır Ticaret İ1 Müdürü Ömer Tuncay BAYSÜLEN,
Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan SEZER, görevden alınmış,
Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan EKİZ,
Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail SEVİM,
Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil ÖZŞAHAN,
Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan PEHLİVAN,
Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail ASLANLAR,
Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan TLTNCERLİ,
Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer ATİK,
Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem ÖZCAN,
Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa ÖZATA,
Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa UZAN,
Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın TÜRK, atanmıştır.
Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı UYGUN,
Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem ÖZEL,
Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa AYDIN,
Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan ŞAHİNER,
Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel ÇAKIR,
Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan BOZOK,
Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre ATMACA,
Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan BOZKURT,
Sinop Ticaret tl Müdürlüğüne Yavuz Selim AYKAN,
Trabzon Ticaret II Müdürlüğüne Kasım TİRYAKİ,
Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail MADEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
20 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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