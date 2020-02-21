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TSK, Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 21 Şubat 2020 06:56
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TSK, Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SAVAŞ ŞARTLARI İLE OLAĞANÜSTÜ

DURUMLARDA BESLEME DESTEĞİ İHTİYAÇLARININ

KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmeliğin adı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verebilmek için gerekli olan usul ve esasları düzenlemektir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verilmesine ilişkin hüküm ve esasları kapsar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kıt'a yükü demirbaş erzaka dahil konservelerden herhangi birinin veya birkaçının verilmesi halinde, 5668 sayılı Kanunun ekinde yer alan Günlük Yemek Bedeli Ölçüt Tablosundaki istihkak tutarını aşmamak şartıyla değişim hükümleri uygulanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe 8/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk

MADDE 8/B - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
Memurlar.Net
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