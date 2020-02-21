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Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi

Siyasette dikiş tutturamayan CHP'li Abdüllatif Şener'in "FETÖ ile mücadele bildirisine imza atmadı" diyerek suçladığı Mehmet Ali Şahin'den cevap geldi: Darbe olacak diye AK Parti'den aday olmadı.
 21 Şubat 2020 06:51
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Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, eski dava arkadaşı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'in 2004'teki MGK toplantısında "FETÖ ile mücadele" adı altında hazırlanan bildiriye imza atmadığını iddia etmişti. İHA'ya açıklama yapan Şahin, Şener'in iddiasını yalanladı. Şener'in söz konusu ifadelerini duyduğunda şaşırdığını söyleyen Şahin "Çünkü ben o toplantıda yoktum. O günlerde Atina'da olimpiyat oyunları vardı. Ben de kafilemizle birlikte Atina'da bulunuyordum. Sayın Şener'den 'Özür dilerim' demesini bekliyordum. İnsan yanılabilir ama yanıldığını görürse özür diler. Kendisi adına çok üzüldüm. Bu açıklamadan sonra da hala ısrarını devam ettirdi. Başka bir televizyona da bu bağlamda açıklama yaptı" diye konuştu.

AÇIKÇA YALAN SÖYLEDİ

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili münakaşaların gündemde olduğunu hatırlatan Şahin "Herhalde beni de bulaştırmak istedi, açıkça yalan söyledi" dedi. Şener'in 2007 seçimlerinde AK Parti'den aday olmamasını ve partiden ayrılmasını da değerlendiren Şahin, şunları kaydetti: Şener, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde başbakan yardımcısıydı, aday olmadı. Biz de şaşırdık neden aday olmadı diye. Bazı milletvekili arkadaşlar bana geldi. İsmini de vereyim, ben delilli konuşurum. Eski Karabük Milletvekili Ali Öğüten geldi, 'Ağabey biraz önce Abdüllatif Bey'e uğradım. 'Niçin aday olmadınız?' diye sordum' dedi. Ali Bey müracaat ettiği halde aday yapılmamıştı ve biraz üzgündü. Ali'ye demiş ki, 'Aday yapılmadığına üzülme sevin. Çünkü eğer aday olsaydın sonu hiç de senin arzu etmeyeceğin şekilde bitecekti. Gidiş o gidiş değil. Bu hükümetin, bu partinin önünde çok ciddi karanlık günler var. Dolayısıyla sen aday olmadığına üzülme sevin' demiş. Geldi bana anlattı bunu ve 'Abdüllatif Bey ne demek istiyor?' dedi. Ben de 'Sen aldırış etme, bir milletvekili aday yapılır, tekrar yapılmaz ama bizim bir davamız var ve bu dava istikametinde çalışmaya devam edelim' dedim.

Bu olayların ardından Şener'in AK Parti'den milletvekili adayı olmadığını ve parti kurduğunu belirten Şahin "Herhalde kafasında şu vardı, AK Parti ile ilgili mutlaka bir darbe girişimi olacaktı. Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidardan uzaklaştırılacaktı ve herhalde bazı çevreler de kendisine 'Bundan sonra sen bize lazım olacaksın. Seni önemli görevlere getireceğiz' diye telkinlerde bulundu. Buna kandığını düşünüyorum. Oradan itibaren bir savruldu ki savrulma hala devam ediyor" dedi.
Türkiye
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