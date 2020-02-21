1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evden uzaklaştırma' kriterleri değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden gözden geçirileceğini söylediği İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı. Özellikle aile içi şiddet konusunda uygulanan 'Evden uzaklaştırma' tedbirine yönelik kriterlerin değiştirilmesi yönünde görüş ortaya çıktı
 21 Şubat 2020 07:40
Yazdır
'Evden uzaklaştırma' kriterleri değişecek

Kamuoyunda uzun zamandır tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanılarak çıkarılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nda değişiklik yapılması için düğmeye basıldı. İstanbul Sözleşmesi konusunda yapılan tartışmalar son dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin gündeminde bulunuyor. Erdoğan bir süre önce kurmaylarına "Bu sözleşme muhafazakar camiayı rahatsız ediyor. Eleştiriler duyuyorum" demiş ve bu konuda atılabilecek adımlar konusunda çalışma yapılmasını istemişti. Hafta başında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi konusunda Erdoğan "Yeniden gözden geçirileceği ve gerekli adımların atılacağı" mesajını vermişti. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun (YİK) son toplantısının gündemini de bu sözleşme oluşturdu.

İPİN UCU KAÇIRILIYOR

YİK toplantısında, sözleşmeye dayanılarak çıkarılan 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiği gündeme geldi. Özellikle aile içi şiddet konusunda uygulanan 'Evden uzaklaştırma' tedbirine yönelik çok şikayet geldiği, bu konudaki kriterlerin değiştirilmesi yönünde görüş ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Sözleşmenin hükümleri ile ilgili bir problem yok. Ama bu sözleşmeye dayanılarak çıkarılan Ailenin Korunması Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulamasına yönelik şikayetler geliyor. Şiddeti önleyeceğiz derken ipin ucu kaçırılıyor. Şiddeti Önleme Kanunu'nda İstanbul Sözleşmesine de ters düşen hükümler var. Yaşanan vahşi cinayetler nedeniyle polisler ve hakimler, 'evden uzaklaştırma vermesek ve kadın öldürülürse sorumlu oluruz' diye düşünüyor, olayları ayrıntısıyla incelemeden bu kararı alıyor. Bunların önlenmesiyle ilgili talepler söz konusu. Aile mahkemelerinden de gelen şikayetler var. Çalışmada bunlar dikkate alınacak" değerlendirmesini yaptı.

YETKİ KARMAŞASI BİTECEK

AK Parti'nin hukukçuları da özellikle ceza mahkemelerinin alanına girmesi gereken bazı konuların aile mahkemelerinin yetkisinde bulunduğunu, bu yönde de bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yücel KAYAOĞLU -
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Batı'nın LGBTİ aşkı!
21 Şubat 2020 07:05		 TSK, Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik
21 Şubat 2020 06:56
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
21 Şubat 2020 06:51		 TSK'nın hedefi Serakib
21 Şubat 2020 06:41
Tüm darbeleri masonlar planladı
21 Şubat 2020 06:11		 Bakanı Akar: Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok
21 Şubat 2020 05:19
21 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Şubat 2020 00:01		 Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü
20 Şubat 2020 23:43
Hekimoğlu dizisinin yatak sahnesi TBMM'ye taşındı!
20 Şubat 2020 23:38		 Tartışmaların odağındaki 'Gezi Parkı'nda ne olmuştu?
20 Şubat 2020 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Teknisyenliğe atanmadaki öğrenim sorunu nasıl çözülür?
AYM'den, Cine 5'in satışıyla ilgili önemli iptal karar
'Evden uzaklaştırma' kriterleri değişecek
Gram altın 319 lirayı aştı
Samandağ'ına şehit ateşi düştü
TSK'nın hedefi Serakib
TSK, Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiftlik caddesi 1
çal kemancı 5
sondan 3.olmak 1
Milli Eğitim Sistemimiz 2
çekim yasası 1
tik tok 5
tuvana türkay iticiliği 1
football manager 2019 3
askıya almak 2
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
Çorum Uğurludağ SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Kavakköy Temizlik 4 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam