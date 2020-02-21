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Bal diye aromalı şurup içirmişler

Bal aromalı şurup satışının yasaklandığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği eski Genel Başkanı Sarıoğlu "İnsanlarımızı sessizce öldürüyorlardı. Artık insanlar zehirlenmeyecek, arılar ölmeyecek" dedi
 21 Şubat 2020 08:10
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Bal diye aromalı şurup içirmişler

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği eski Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Türkiye'de 1 milyon 200 bin ton üzerinde sahte balın üretildiğini, merdiven altı üretimle bu rakamın 2,5 milyon tona çıktığını söyledi. Önceki gün çıkan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında bal aromalı şurup diye adlandırılan sahte balların yasaklanmasını gazetemize değerlendiren Sarıoğlu "İnsanlarımızı sessizce öldürüyorlardı. Artık hiçbir şekilde 'aroma' adı altında bal ismi kullanılmayacak. Nişasta bazlı sıvı yem de üretilemeyecek. Bu ülkenin arıları ölmeyecek. Bugün otellerde, yol boyu konaklama tesislerinde sahte bal yediriyorlar. Çünkü aroma izni almış. Laboratuvarlardan geçmiş" dedi.

Sahte balların yasaklanması isabetli bir karar olduğunu belirten Mustafa Sarıoğlu "Türkiye, koloni bakımından dünyada ikinci, üretimde ise ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz flora cenneti. Sahte bal üretimi 2007'de yasaklanmıştı ancak alınan karardan iki ay sonra Danıştay tarafından iptal edilmişti. Yeni yönetmelik ülkemiz arıcılığı için önemli bir gelişme" diye konuştu. Arıcıların ve bal sektörünün birçok sorununun olduğunu dile getiren Sarıoğlu şöyle devam etti: Sahte bal yüzünden gerçek balcılar ekonomik olarak zor durumda. Araçları bağlı, evleri ipotekli. Durum o kadar vahim. Kamuoyunun merak etmesi gereken bir konu var. 2005-2007 yılları arasında 50 ila 300 liraya insanlarımız bal yiyebiliyordu. Üretici parasını kazanıyor, millet de zehirlenmiyordu. 2007'den sonra bir operasyonla bu ülkede 12 yıl boyunca insanlarımızı baldan uzaklaştırdılar. Ne oldu da insanlarımız bal yemeyi bıraktı? 40 milyon turistin geldiği, 82 milyon kişinin olduğu ülkede nasıl 180 bin ton bal tüketilmez? 8 milyon koloni var diyorlar. Ne yazık ki kandırıyorlar. 'Hurma şerbeti balı' diye resmi yollardan gümrükleme ile İran'dan Irak'a sokup, oradan da Türkiye piyasasına sürmeye çalışmışlar. Van- Hakkari bölgesinde bin 500 teneke bal tespit edilmiş. Biz bunu öğrendik hemen müdahale ettik. Gereğini yapıyorlar.

GERÇEK BAL NASIL ANLAŞILIR?

Sarıoğlu sahte balın cam gibi bir görünüme sahip olduğunu belirterek "Gerçek bal mutlaka kristalize olur. Kavanozun içinde berrak görünmez. Çünkü içerisinde polen ve diğer maddeler var. Cam gibi olmaz. Ama glikoz cam gibidir. Parmağınızı bile batıramazsınız. Türkiye'ye gerçek balın nasıl olacağını anlatacağız. İl il gezeceğiz. Sanatçılar ve gönüllüler destek verecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile çok özel bir program hazırladık. 'Bal Kaşık Projesi' ile ilköğretimdeki çocuklarımızı gerçek balla tanıştıracağız" dedi.

Sefa Bilgitekin -
Türkiye
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