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Tüketiciye güven gelmiyor

Tüketicinin güveni hala geri gelmiyor. TÜİK verilerine göre, eşik değer olan 100 puanın altında seyretmeye devam eden tüketici güven endeksi şubat ayında da 57,3 seviyesinde kaldı. Bu dönemde hanelerin maddi durum beklentisi gerilerken, ekonomik durum beklentisinde de kayıplar sürdü.
 21 Şubat 2020 08:02
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Tüketiciye güven gelmiyor

Tüketiciye güven gelmek bilmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksleri yine eşik değerin altında kaldı. Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin, 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,7 geriledi. Ocakta 58,8 olan endeks değeri şubatta 57,3'e düştü. Kasım ayında 59,9 seviyesindeki tüketici güveninde trend, son 3 ayda hafif de olsa aşağı doğru yöneldi.

Kasımdaki 59,9 seviyesinin ardından aralık ve ocak ayında endeks 58,8 olarak kaydedilirken, şubat verisi de tüketici güvenindeki düşüşün devam ettiğini gösterdi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 3,4 azalarak 76,8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 75,9'a geriledi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 5,3 azalarak, şubatta 53,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 4,2 artışla 22,5 oldu. Gelecek 12 ay içinde otomobil satın alma ihtimali de geriledi. Bir önceki aya göre yüzde 10 düşüş yaşandı.

SAATLİK KAZANÇ ARTIK DAHA FAZLA

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artarken inşaat sektöründe yüzde 19,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2019 yılının son çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2019'un son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 arttı.

İSTİHDAM AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'un son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,1 ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artarken inşaat sektöründe yüzde 19,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 0,8 düştü.

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