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AYM'den, Cine 5'in satışıyla ilgili önemli iptal karar

Anayasa Mahkemesi, Cine 5'in satışında, Danıştay kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
 21 Şubat 2020 08:08
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AYM'den, Cine 5'in satışıyla ilgili önemli iptal karar

Erol Aksoy adlı işadamının sahip olduğu İktisat Bankasına, banka varlıklarını kendi şirketlerine aktardığı gerekçesiyle, 2001 yılında TMSF tarafından el konulmuştur. Bu kapsamda Erol Aksoy'un sahibi olduğu varlıklara, bunlardan biri de Cine 5'tir, el konulmuştur.

TMSF 2006 yılında Erol Aksoy ile borçlarını ödenmesi için protokol imzalamış ancak Erol Aksoy borçlarını ödemediği için, TMSF yeniden alacaklarının tahsiline başlamıştır.

Bu çerçevede Cine 5, 2010 yılında 40 milyon dolar bedelle ihale edilerek satışa çıkarılmıştır. Aksoy, şirketin 2009 yılı değerleme raporuna göre 50 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek Fon Kurulunun ihale kararını ve pazarlık usulüyle satış işleminin iptali için dava açmıştır. Danıştay, Erol Aksoy lehine karar vermiş ancak TMSF satış işlemi gerçekleştiği için kararı uygulayamayacağını belirtmiştir.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararının yerine getirilmesi için TMSF tarafından yeterli bir çaba gösterilmediğine dikkat çekerek, mülkiyet hakkının ihlaline oyçokluğuyla karar vermiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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