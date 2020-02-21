Başarının sırrı doğru eğitimi seçmek

Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak isteyen veliler, onların iyi bir eğitim almaları için çabalıyorlar. Okul seçmek, özellikle okul öncesi ve ilkokul döneminde doğru okulu bulmak ciddi bir araştırma gerektiriyor. Çünkü eğitim sistemi, öğretmen kadrosu, akademik başarısı, okulun kampüs özellikleri, sosyal etkinlikleri, yabancı dil olanakları, burs şartları, uluslararası diplomaları, yurt dışı okullar ya da üniversitelerle ikili anlaşmaları, okulun konumu, çocuğun kişilik yapısı gibi gözden geçirilmesi gereken bir dizi kriter var. İşte bugünlerde veliler, bu kriterler çerçevesinde, listelerinde yer alan okullar arasından tercih yapmaya çalışıyorlar. Üstelik erken kayıt avantajlarından yararlanmak için acele etmek gerekiyor. Çünkü pek çok okul bu dönemde düzenlediği bursluluk sınavlarının yanı sıra öğrenim ücretlerinde ciddi oranda indirimler yapıyor. Öğrenim ücreti de önemli ama velilerin doğru okul seçimi için çok iyi araştırma yapmaları gerekiyor.

Öğretmen çok önemli

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre: Öncelikle okul, çocuğun kişilik yapısına uygun olmalı. Bazı okullar akademik performans odaklı oluyor, bazıları öğrencinin sanat ya da spor alanında gelişmesine daha fazla olanak tanıyor. Bu noktada eğer öğrenci sanat alanında yetenekliyse akademik performans odaklı okula gittiğinde, yeteneklerinden ve hedeflerinden uzaklaşabiliyor. Ders çalışmayı seven, belli bir mesleki hedefi olan çocuk için ise akademik başarıyı öne çıkaran okullar doğru adres. Çocuğun kişilik yapısı belirlendikten ve okul seçenekleri buna göre kategorilere ayrıldıktan sonra listedeki okullar arasından tercih yapmak için şu kriterlerin tek tek gözden geçirilmesinde yarar var:

- Öğretmen, iyi bir eğitimin temeli demek çünkü çocukla birebir muhatap olan, ona bilgiyi aktaran, rol model olan odur. O nedenle okul seçerken ilk etapta eğitimci kadrosuna bakmak gerekir. Bu noktada da öğretmenin mezun olduğu üniversite, aldığı eğitim, mesleki tecrübeleri, yeni mezun olsa dahi eğitime yönelik çalışmaları, öğrencilerle iletişimi, vizyonu gibi tüm özellikler incelenmeli. Çünkü iyi bir öğretmen okulun eksik olan kusurlarını kapatabilir ama öğretmen kötüyse öğrenci okula gitmek istemeyecektir.

- Eğitim sistemi, çağa uygun olmalı. Devlet okulları ile özel okullar, MEB'in ortak müfredatını uyguluyor ancak uygulama yönteminde farklılıklar olabiliyor. Okul, öğrencilerine ana derslere ek olarak yabancı dil, drama, düşünce becerileri gibi derslerle zenginleştirilmiş bir eğitim sunmalı. Son yıllarda eğitimi bireyselleştiren, öğrenciyi merkeze alan, yaparak, yaşayarak öğrenme modelini uygulayan okullar tercih ediliyor. Yine çocuğun ilgi ve yeteneğini keşfedebileceği ve buna göre eğitim veren okullar da öne çıkıyor.

- Yabancı dil, özel okulların tercih edilmesinde önemli bir etken. Okulun, anaokulundan itibaren çocuğa bir ya da birkaç dil öğrenme olanağı sunması şart.

- Okulun akademik başarıları da önemli bir faktör. Bu noktada lise ve üniversiteye giriş sınavlarındaki başarılar incelenebilir.

Eve yakın olmalı

- Ders dışındaki zamanlarda çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutan sosyal etkinliklerin zenginliği de okul seçiminde önemli. Spor, müzik, resim gibi ders dışı etkinliklerin yeterli olup olmadığı mutlaka araştırılmalı.

- İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde trafikte saatlerce zaman geçiren çocukların verimi ve motivasyonu düşebiliyor. Bu durum çocukların okuldan soğumasına neden oluyor. O nedenle uzmanlar, özellikle okul öncesi ve ilkokulda en iyi okulun, en yakın okul olduğu görüşündeler. Tabii bu noktada yakındaki okulların öğretmen, eğitim sistemi gibi temel kriterleri karşılaması çok önemli.

- Okulun binasının çok ihtişamlı olması gerekmiyor ancak sınıfların büyüklüğü, laboratuvar çeşidi, kütüphanesi, teknolojik altyapısı, sosyal etkinlikler için alanlar mutlaka incelenmeli. Bahçe, yemekhane gibi fiziki alanlar, çocuğun yaşına uygun olmalı. Yine okulun temizliği, güvenliği, yemek kalitesi de okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

- Okul yönetiminin ve rehberlik uzmanlarının hem çocuklarla hem de velilerle iletişiminin iyi olup olmadığına da bakılmalı. Veli çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı onda kalmamalı, en ufak sorunda bilgilendirileceğini bilmeli.

Mezunlardan bilgi alın!

- Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuğu olanların okul seçerken işleri daha da zor. Çünkü Türkiye'de bu çocuklara yönelik eğitim veren okulların sayısı çok az. Bu noktada okulda üstün yetenek konusuna nasıl bakılıyor, bununla ilgili özel bir sınıf uygulaması var mı, farklılaştırılmış bir eğitim sunuluyor mu, araştırmak gerekiyor.

- Okulla ilgili en sağlıklı bilgi orada okuyan öğrenciler ile mezunlarından alınabilir. Onlarla iletişime geçip yorumlarının dikkate alınmasında yarar var.

- Okulun öğrenim ücreti de velilerin tercihlerini etkileyen bir kriter. Bu noktada öğrenim ücreti ile okulun sunduğu olanaklar karşılaştırılmalı. Yine eğitimin uzun bir süreç olduğu, servis, yemek, kıyafet, sosyal etkinlikler için de ekstra giderlerin olacağı dikkate alınmalı. Eğitimin sekteye uğramaması için aileler öğrenim ücreti bütçelerini zorlamayacak okulları tercih etmeli.