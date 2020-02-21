Deprem cihazını çalanlar, aküsü için çalmış
|21 Şubat 2020 08:35
|Yazdır
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Ethem Görgün ve Doç. Dr. Hakan Alp, Trakya bölgesinde deprem araştırmaları için proje başlattı. Bu kapsamda TÜBİTAK'tan bazı sismolojik ölçüm cihazları temin edildi ve Şarköy'de Ganos fayının geçtiği bölgelere 2019'un nisan ayında yerleştirildi. Araştırmayı yürüten akademisyenler çalışmalarına başladı. Üç ayda bir de bölgeye giderek cihazları kontrol ettiler ve verileri topladılar. 30 Ocak 2020'de de yine aynı amaçla bölgeye gittiler. Ancak cihazlardan bazılarının yerinde olmadığını gördüler. Jandarmaya giderek şikayetçi oldular.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Soruşturma başlatan jandarma, şüphelileri tespit etti. Selim K.'nin evine baskın yapıldı. Aramada, garajda deprem ölçüm cihazına ait akü ile koruma kabı bulundu ancak güneş panelleri, akü, regülatör ve diğer parçalar bulunamadı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Serdar Y. ifadesinde cihazları nasıl ve neden aldıklarını şöyle anlattı:
'KÖYLÜLER SÖYLEDİ'
"Hayvan otlatmaya gidiyordum. İki keçim rahatsızlandı. Patronum Selim K.'yi aradım. Durumu bildirdim. Yanına gelirken yol kenarında akü ve kutu gördüm. Bunları Selim'e gösterdim. Kutuyu ormana attım, aküyü de bozuk mu değil mi diye denemek için yanıma aldım. Deprem cihazı olduklarını bilmiyordum."
Diğer şüpheli Selim K. da çobanlığını yapan Serdar'ın kendisine durumu bildirdiğini belirterek "Traktör ile oradan geçerken aküyü alıp eve götürdüm. Yanında başka bir şey yoktu. Aküyü kullanırım diye aldım. Deprem cihazı olduğunu bilmiyorum, kahvede köylüler konuşurken öğrendim" dedi.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iki zanlı hakkında 'kamu malını çalmak' suçundan 5 yıl hapis talebiyle iddianame hazırladı. Zanlılar asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.
'VERİLERİ KURTULDU'
Jandarma giderek dün cihazları teslim alan jeofizik mühendisi Doç. Dr. Hakan Alp, Hürriyet'e şunları söyledi: "Hangi mantıkla bu cihazları almışlar, anlayabilmiş değilim. 2 aylık veri kaybolmuştu. Çok özel cihazlar. Hepsi yurtdışından geliyordu. Cihazlar kullanılamaz hale geldi ama şükürler olsun verilere ulaşabildik."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Durdurulmayan suçun üretken zararları: Siber alarm
21 Şubat 2020 08:57
|Bal diye aromalı şurup içirmişler
21 Şubat 2020 08:10
|Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
21 Şubat 2020 07:51
|Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı
20 Şubat 2020 22:48
|Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
20 Şubat 2020 21:18
|Yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastanelik oldu
20 Şubat 2020 19:15
|Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor
20 Şubat 2020 19:07
|Mali müşavir sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
20 Şubat 2020 18:37
|Polisten kaçmanın bedelini ağır ödediler
20 Şubat 2020 17:46
|Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan: FETÖ bağlantım yok
20 Şubat 2020 16:07