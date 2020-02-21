'Oğluma ilaç verip dağa kaçırdılar'

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti bir devam ederken, 171'inci gününde iki ailenin de katılımıyla sayı 92'ye yükseldi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Erimli köyünden gelen Mustafa ve Sultan Karahan, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları Mehmet için eyleme katıldı. Oğlunun Diyarbakır'da kepçe operatörü olduğunu söyleyen anne Sultan Karahan "Oğlumu 19 yaşındayken PKK'nın milisleri kandırılarak ve ilaç verilerek kaçırıldılar. 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni görüyor ve izliyor ise kendisine çağrım gelsin devlet kendisine karşı her hangi ses çıkarmıyor. Gelsin teslim olsun devlete. Oğlum gelinceye kadar da buradan ayrılmayacağım. Oğlumu bıraksın artık. Çocuğumun 5 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Oğlumu istiyorum. İmanınız, vicdanınız yok mu, oğlumu verin bana" dedi.

HDP binası girişinde bir HDP'linin, annelere gülmesi, ailelerin tepkisine neden oldu. Alileler, bina önünde tepkilerini gösterdi.

TESLİM OLAN PKK'LI AİLESİYLE BULUŞTU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı teröristten biri Batman'da ailesiyle buluşturuldu. Suriye'de PKKYPG kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç.'nin ailesine haber verildi. Ö.Ç.'nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu. Oğulları Ö.Ç.'ye sarılan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Terör örgütü üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Hüseyin Kaçar