Harita Genel Müdürlüğü personeli GNSS istasyonunu kurdu

Türkiye'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Antarktika Bilim Seferleri'nin meyveleri alınıyor. Kıta'da buz tarlalarının arasından yolculuğuna devam eden Türk ekibi, Dismal Adası'na ulaştı. Burada Türkiye'nin ilk GNSS (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) istasyonunun kurulumu gerçekleştirildi. Sukua kuşlarının zaman zaman saldırıya geçmesi ve fokların şaşkın bakışları arasında geçen kurulum iki gün sürdü. Gemiden helikopter ve botlarla taşınan malzemeler, Türkiye'den uzun bir yolculuk sonrası adaya ulaştı.

DEĞİŞİMLER İZLENECEK

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesi adına kurulumu gerçekleştiren ekibin başında Dr. Binbaşı Soner Özdemir yer aldı. Dismal Adası'na kurulan GNSS istasyonunun GPS, GLONASS, GALİLEO gibi her türlü küresel navigasyon sistemi verilerini alabildiğini ifade eden Özdemir, "Başta yer kabuğu hareketleri olmak üzere kutup bölgelerindeki buzul erimelerinden kaynaklanan değişimleri izleyeceğiz. Bir küresel navigasyon sistemi olarak tanımlayabileceğimiz bu teknoloji ile yer hareketlerini koordinat ve hız olarak ölçümleyebiliyoruz" dedi. Özdemir, "Türkiye'nin üssünün bulunduğu Horseshoe'nin 73 km uzağında kuracağımız bu istasyon ile Türkiye'nin sınırlarının dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurmaktan dolayı gururluyum" diye konuştu.

HORSESHOE'YE GEÇECEKLER

Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, 4. Antarktika Bilim Seferi kapsamındaki 15 bilimsel projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başar, yaptığı açıklamada "Seferimiz şu ana kadar hiçbir aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde ilerliyor. GNSS istasyonunu başarı ile kurup çalıştırarak veri almaya başladık. Buradan da geçtiğimiz yıl kurduğumuz geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe'ye geçiyoruz" dedi.

Hayrettin Bektaş