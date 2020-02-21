Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
|21 Şubat 2020 08:42
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Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi.
Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.
"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"
Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.Aleyna Tilki'den 10 yaşındaki Atakan'a: Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum
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