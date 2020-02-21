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Davutoğlu'ndan Gül'ün 'Siyasal İslam çöktü' çıkışına yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Siyasal İslam çöktü" çıkışına "Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu" diye yanıt verdi
 21 Şubat 2020 09:07
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Davutoğlu'ndan Gül'ün 'Siyasal İslam çöktü' çıkışına yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldiği söyleşide gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu: Ezberci tutum

Söyleşi katılımcılarından birisinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Siyasal İslam tüm dünyada çöktü' ifadelerine görüşleriniz nelerdir?" sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu" tepkisini gösterdi.

Davutoğlu "Siyasal İslam'a" ilişkin düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:

Trump'ın zihni, siyasallık bakımından ve Hristiyanlığın siyasal kullanımı açısından İslam dünyasındaki liderlerin çok daha ötesindedir. Yine Netanyahu'nun zihni için de, Yahudiliğin siyasetle ilişkisi bağlamında aynı durum söz konusudur.

Biz niye Trump'a Siyasal Hristiyan, Netanyahu'ya Siyasal Yahudi demiyoruz da, Müslüman dünyada din ile siyaset ilişkisini tanımlamak gerektiğinde Siyasal İslam diyoruz? Bir kere bunu sorgulamak gerek. Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu. Ne zaman Trump Siyasal Hristiyan olarak tanımlanır ve sorgulanırsa, bu tarafta da aynısını yapabiliriz.

Bütün Orta Doğu coğrafyasında bir sıkıntı var. Siyasal İslam başarısız oldu demek, Sisi gibi bir darbecinin, Esed gibi kendi halkını katleden birisinin başarısı anlamında mı söylenir?

Abdullah Gül ne demişti?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 17 Şubat'ta Karar gazetesine konuşmuştu. "Siyasi İslam'ın çöktüğünü mü düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Gül, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dindar insanların ve siyasi hareketlerin özgürlükçü olabilmesi olağanüstü önemi haiz bir konu. İslami kimlikli siyasi hareketler demokrat ve özgürlükçü olduklarında, temel insan haklarını evrensel anlamda benimsedikleri ve uyguladıkları takdirde, iktidar geldiklerinde de iyi yönetişimi gerçekleştirmiş olurlar.

Bunun örneğini ilk dönemimizde verdik ve dindar insanların devlet yönetimini nasıl rasyonel esaslara göre yönetebildiklerini sergiledik. Bu başarı tüm İslam dünyasına ve hatta İslami hareketlere bir dönem ilham kaynağı oldu. Şimdi Siyasi İslam'ın çöküşü diye çok tartışmalar var.

Siyasal İslam'ın tüm dünyada çöktüğünü düşünüyorum. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi.
Memurlar.Net
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