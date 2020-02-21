Nagehan Alçı'ya açılan davada Armağan Çağlayan avukatlık yapacak
|21 Şubat 2020 09:06
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Asker eşinin avukatlığını ise mesleğine geri dönen Armağan Çağlayan yapacak.
Televizyoncu Armağan Çağlayan'ın, eğitimini aldığı mesleği olan avukatlığa geri döndüğü daha önce gündeme gelmişti. Çağlayan'a ulaşan bir muvazzaf asker eşi, Nagehan Alçı'ya dava açtı.
Odatv'nin haberine göre, davanın nedeni ise Alçı'nın 2010 yılında Twitter'da paylaştığı, "Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun!" ifadeleri oldu.
Asker eşinin bu sözlere karşı Armağan Çağlayan'a başvurduğu ve Çağlayan'ın da dava dilekçesini verdiği öğrenildi.
İlk duruşmanın da 28 Şubat'ta görüleceği belirtildi.
Armağan Çağlayan davayı doğrulayarak, "Benim umudum diğer asker eşlerinin de bu davaya müdahil olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.
Daha önce bu paylaşımla ilgili dava açılmadığını aktaran Çağlayan, Nagehan Alçı'dan bu sözleri için maddi ve manevi tazminat talep ettiklerini dile getirdi.
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