1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

Sakarya'da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi
 21 Şubat 2020 09:16
Yazdır
Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile Fatma Avcı (31), bir kişinin saldırısına uğradı.

Kadının ilk anda kapkaçcı zannettiği saldırgan, kadını feci şekilde dövdü. Saldırgan, ardından da çantasını alıp, kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAPKAÇ OLMADIĞI ANLAŞILDI

Kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, çöpte bulunan çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın ayrıldığı sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'yü gözaltına aldı.

35 BİN LİRA KARŞILIĞINDA DÖVDÜRDÜ

Tamer Oktay K. ifadesinde, arkadaşı Ümit Ö.'den, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay K. ve Ümit Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Fatma Avcı geçen ay kontrol için gittiği doktorda, bebeğin gelişiminin durduğunu öğrendi. Bunun üzerine doktorlar, bebeğin sezaryen ameliyatla alınmasına karar verdi. Erken doğum ile dünyaya gelen erkek bebeğe Avcı, 'Uzay' adını verdi. 20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edilen bebeğini kendi nüfusuna kaydettiren Fatma Avcı,

"Çok üzücü bir olay yaşadım, gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemem. Bu üzücü olaydan sonra tabii ki çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Bunun yanında da çevremdeki insanlar da çok destek oldu."

diye konuştu.

"SAĞLIK SIKINTISI YOK"

Bebeğinin bir gece rüyasına girdiğini dile getiren Avcı,

"Çocuğum bir gece rüyama girdi ve 'Anne benim adımı Uzay koy' dedi. Ben de bu ismi verdim. Özel olmasını istedim, zaten kendisi tam bir mucize bebek. 1 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi. Son 1 ayda gelişimi durmuştu. Rutin kontrollerimde fark ettiler. 20 güne yakın kuvözde kaldı. Yaşaması gerçekten mucizeydi ancak şu an için bir sağlık sıkıntısı yok."

dedi.

BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ

Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö.'nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart'ta gerçekleşeceğini söyleyen Avcı,

"İlk duruşma 19 Mart'ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Yaşayıp göreceğiz, bakalım hakim ne kadar verecek. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın, soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor, tek başıma bir çocuk büyüteceğim ve bu süreçte tamamen tek başıma olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğumla sağlıklı, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Tek isteğim bu. Büyüdüğünde bilim adamı olmasını istiyorum."

şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü
21 Şubat 2020 11:13		 Leyla'nın annesinden Mahkeme Başkanı'na: Farz edin ki Leyla sizin kızınız!
21 Şubat 2020 10:41
Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada
21 Şubat 2020 10:34		 Kadın şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
21 Şubat 2020 10:28
Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı
21 Şubat 2020 10:17		 Hasta bebeğin imdadına Büyükşehir Zabıtası yetişti
21 Şubat 2020 10:15
Reklam panosuna figür çizen şüpheli tutuklandı
21 Şubat 2020 09:21		 Durdurulmayan suçun üretken zararları: Siber alarm
21 Şubat 2020 08:57
Deprem cihazını çalanlar, aküsü için çalmış
21 Şubat 2020 08:35		 Bal diye aromalı şurup içirmişler
21 Şubat 2020 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - 'Ucuz ekmek tartışması' devam ediyor11:13 - Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü11:12 - Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor11:06 - Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı10:56 - Gram altın 321 lirayı aştı10:49 - Türk Eğitim-Sen: 20 bin atama için teşekkür ediyoruz10:48 - Atakan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak10:45 - Bakanlık'tan zombi araç önlemi10:42 - Acun Ilıcalı 'Dede' oluyor10:41 - Leyla'nın annesinden Mahkeme Başkanı'na: Farz edin ki Leyla sizin kızınız!
10:40 - Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!10:35 - Fiyatlar yükseldi, evde konserve üretimi başladı10:34 - Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada10:29 - Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu10:28 - Kadın şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı10:25 - Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu10:21 - Sinirlioğlu BMGK'da sert çıktı: O benim muhatabım değil10:17 - Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 321 lirayı aştı
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
Nagehan Alçı'ya açılan davada Armağan Çağlayan avukatlık yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 5
sondan 3.olmak 1
hara 1
Tristan de Cunha 4
çeyrek altın 2
intikam soğuk yenen bir yemektir 4
çiftlik caddesi 1
Tatil Yerleri 3
osman kavala 2
tik tok 4
SON İLANLAR
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam