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Reklam panosuna figür çizen şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'da reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken 1'i tutuklandı.
|21 Şubat 2020 09:21
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Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resme, ay yıldızın ayını erkek figürünün boğazına geçirilmiş şekilde çıkartma yapıştırıldı.
Polisin olaya ilişkin yaptığı çalışmaların ardından 6 kişi gözaltına alındı. Polis sorgularının ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Burada ifadeleri alınan şüphelilerden Mehmet B., İsmail Can N., Nisa Firdevs G., Anthony K. K., Ata U., savcılık tarafından serbest bırakılırken Ömürcan İ. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ömürcan İ., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin resim üzerinde oynama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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