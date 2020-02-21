Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
|21 Şubat 2020 09:39
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, kazanamaması serisini bitirmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.
Cengiz, "Galatasaray'ın Kadıköy'de kötü bir istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun size kısmet olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayetiyle cevap verdi.
"İNNA FETAHNA LEKE FETHAN MÜBİNA"
"İnna fetahna leke fethan mübina" (Anlamı: Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik) diyen Cengiz, "Umarım bu seri pazar günü kırılır" şeklinde konuştu.
Başkan, "Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum. Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak. Umarım pazar günü kırılır" dedi.
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