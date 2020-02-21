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Kömürhan köprüsü Dünyada 4. olacak! Temmuz'da açılıyor

Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona gelindi. Temmuz ayında hizmete girecek olan köprü ara açıklığı ile dünyada dördüncü olacak.
 21 Şubat 2020 09:40
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Kömürhan köprüsü Dünyada 4. olacak! Temmuz'da açılıyor

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlama özelliğine sahip olan Kömürhan Köprüsü bu yıl hizmete açılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin yüzde 94'ü tamamlandı.

Temmuz ayında hizmete açılacak

Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü, bu yıl Temmuz ayında hizmete açılacak. Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü tek pilon ve orta açıklığı 380 metre özelliğiyle dünyada 4. sırada yer alacak.

Akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Projede yer alan nihai beton imalatları tamamlanan 2 bin 400 metre uzunluğundaki Kömürhan Tüneli, mevcut güzergahı 1 kilometre kısaltarak, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak.

Sezai Erhan/ Yeni Akit
Memurlar.Net
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