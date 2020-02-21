Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
|21 Şubat 2020 09:58
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Konya- Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, banka maaş promosyonunda Yapı Kredi Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında çalışanlara, 5 yıllığına, tek seferde 5 bin 580 lira tutarında promosyon ödemesi ocak ayı içerisinde hesaplara aktarıldı. 5 yıllık anlaşma yıllık bazda 1116 TL'ye denk geliyor.
Aynı zamanda yapılan sözleşme gereği kurumdan tayin vb. nedenlerle ayrılan öğretmenlerden promosyon tutarının iadesi talep edilmeyecek olup, sözleşme tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlerimize de başladığı ay ile sözleşme bitiş tarihine kadar olan ay hesaplanarak promosyon ücreti ödenecektir.
Yapı Kredi Karapınar Şubesi ile imza altına aldıkları banka promosyon anlaşmasının tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon anlaşmasında görev alan komisyon üyelerine ve banka yetkililerine teşekkür etti.
Dün, memurlar.net'te yer alan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka maaş promosyonu anlaşması, 3 yıllık ve tek seferde 3 bin 104 lira tutarındaydı. Bu ise yıllık 1034 TL'ye denk geliyor. Karapınar ilçe milli eğitim müdürlüğünün anlaşmasına ise yıllık 1.116 TL banka promosyonu anlaşması yapılmıştır.İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru
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