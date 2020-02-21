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Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı

Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı
 21 Şubat 2020 10:17
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Kredi kartı kopyacılarına siber polisinden darbe: 5 gözaltı

İstanbul'da, çok sayıda banka ATM'sine kredi kartı kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştiren beş şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki bazı ATM'lerde düzenek kurup, banka müşterilerine ait kart bilgilerini kopyalayarak şifrelerini ele geçiren ve daha sonra da nakit çekim işlemi gerçekleştiren 5 kişilik şebeke tespit etti.

Suçluların bu yöntem ile şu ana kadar tespiti yapılan 170'in üzerinde vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken polis, yürütülen soruşturma kapsamında şebeke üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Suçluların para çektiği ATM çevrelerindeki onlarca MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen emniyet ekipleri, şebeke üyelerinin izini sürdü. İncelenen güvenlik kamera kayıtlarında ATM'lere gelerek düzenek ve aparatları yerleştiren şebeke üyelerinin kimlikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların bulundukları evlere 10 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında peş peşe operasyon düzenlendi.

11 gün içinde yapılan baskınlarda, 172'ye yakın vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda ise kredi kartı kopyalamaya yarayan aparatlar, kart yuvası cihazları ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.

Siber polisi, şüpheli şahıslarca gerçekleştirilen zararın miktarının bankalardan gelecek tespitler ışığında ortaya çıkacağını duyurdu. Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri mahkemelerce 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı. Şebekenin diğer 4 üyesinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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