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Kadın şüphelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
|21 Şubat 2020 10:28
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünün kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Yapılan kontrolde şüpheli bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadınla ilgili adli süreç başlatıldı.
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