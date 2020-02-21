Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu
|21 Şubat 2020 10:29
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işte il il mutlu olan şehirler
20- ERZURUM
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 65,68
19- AMASYA
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 66,02
18- KIRŞEHİR
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,2
17- AKSARAY
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,84
16- KAHRAMANMARAŞ
Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 68,19
15- SAKARYA
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 69,64
14- BOLU
Şehrin mutluluk düzeyi:Yüzde 70,15
13- ISPARTA
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,35
12- HAKKARİ
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,58
11- BALIKESİR
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,73
10- ŞIRNAK
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,36
9- SİİRT
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,65
8- UŞAK
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,34
7- DÜZCE
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,77
6- ÇANKIRI
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 73,5
5- KÜTAHYA
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 73,76
4- KIRIKKALE
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,48
3- BAYBURT
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91
2- AFYONKARAHİSAR
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 76,43
En mutlu şehir Sinop
1- SİNOP
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 77,66
64- ANKARA
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 56,23
51- İZMİR
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 58,24
50 - İSTANBUL
Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 58,4
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