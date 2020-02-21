Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!

Bilindiği üzere, önceki yıllarda merkezi yönetim bütçe kanunuyla, geçtiğimiz yılda da Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarına yapılan atamalar herhangi bir yıllık sayı sınırlamasına tabi değildi.

Ancak, 20 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi atamalarına da yıllık sayı sınırlaması getirilmiştir.

Söz konusu kararın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır." düzenlemesine göre 2020 yılında devlet üniversiteleri için 6 bin adet öğretim üyesi atama sayısı belirlenmiştir.

Bu atama sayısının %20'si (1200 adedi), YÖK tarafından ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılacaktır.