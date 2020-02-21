Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
|21 Şubat 2020 10:40
|Yazdır
Bilindiği üzere, önceki yıllarda merkezi yönetim bütçe kanunuyla, geçtiğimiz yılda da Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarına yapılan atamalar herhangi bir yıllık sayı sınırlamasına tabi değildi.
Ancak, 20 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi atamalarına da yıllık sayı sınırlaması getirilmiştir.
Söz konusu kararın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır." düzenlemesine göre 2020 yılında devlet üniversiteleri için 6 bin adet öğretim üyesi atama sayısı belirlenmiştir.
Bu atama sayısının %20'si (1200 adedi), YÖK tarafından ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversite, ilandaki KPSS p3 puanı hatasını düzeltti!
20 Şubat 2020 18:09
|20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
20 Şubat 2020 11:13
|'Ücretli öğretmenlerin kadroya atanması mümkün değil'
18 Şubat 2020 19:36
|Sözleşmeli büro personeli alımında P3 hatası yapıldı
18 Şubat 2020 15:54
|'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'
15 Şubat 2020 12:28
|Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti
14 Şubat 2020 16:30
|KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro
14 Şubat 2020 14:33
|Adaylar, KPSS 2020/4 tercihlerini değerlendiriyor
14 Şubat 2020 14:21
|8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
14 Şubat 2020 10:01
|OGM'nin mühendis alımında torpil olduğunu iddia eden adaylar ne yapmalı?
14 Şubat 2020 09:50