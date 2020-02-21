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Leyla'nın annesinden Mahkeme Başkanı'na: Farz edin ki Leyla sizin kızınız!
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına ''Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek duruşma salonunu terk etti.
|21 Şubat 2020 10:41
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Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına ''Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek duruşma salonunu terk etti.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor.
Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek duruşma salonunu terk etti.
Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi.
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