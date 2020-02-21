Acun Ilıcalı 'Dede' oluyor
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu dört buçuk aylık hamile
|21 Şubat 2020 10:42
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Ünlü ismin 30 yaşındaki kızı Banu dört buçuk aylık hamile
Bebeğin cinsiyeti kız
Acun Ilıcalı'nın üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen büyük kızı Banu hamile
Şu an dört buçuk aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği söylenen Banu Ilıcalı'nın, mutlu haberi babasına 'Dede oluyorsun' diyerek verdiği öğrenildi.
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