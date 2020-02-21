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Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor

Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor
 21 Şubat 2020 11:12
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Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor

Geçmiş dönemde birçok eğlence mekanı tarafından düzenlenen ancak son zamanlar da unutulan Kadınlar Matinesi, Güneşli'de açılışı yapılan La Quinta by Wyndham otel de yeniden hayat buluyor.

Geçmiş dönemde kadınların vazgeçilmez eğlence programlarından bir tanesi olan Kadınlar Matinesi son zamanlar da unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak Güneşli'de açılışı gerçekleştirilen La Quinta by Wyndham oteli unutulmaya yüz tutan eğlence kültürünü yeniden hayata geçirdi. Düzenlenen ilk organizasyona ise kadınlar büyük ilgi gösterdi. Otelin işletmecisi olan ve aynı zaman da otelin tasarımını tamamen kendisi yapan tasarımcı ve iç mimar olan Zeynep Uğurlu Çiçen kadınların bu günü beklediğini belirterek "Ben bu açtığımız otelin iç dekorasyonunu kendim yaptım. Bugün de otelimiz de ilk defa bir kadınlar matinesi düzenledik. Bu gece aynı zamanda sürprizlerle dolu. Açılışımız da 2020 yılının kendime ait tasarımları olan mücevher koleksiyonları vardı burada. Misafirlerimiz hem kokteyle erken geldiler hem de mücevherleri gördüler. Kadınlar bugünü bekliyorlarmış kadınlar matinesi hep vardı geçmişte vardı şimdi de var ve gelecekte de var olacak biz bunun devamını getireceğiz. Türkiye'de dizayn edilen çoğu oteli beğeniyorum hepsi profesyonel ellerden çıkıyor. Her şeyi ile süper. Benim eşim turizmci olduğu için hem kendi otelimizi yaptık hem de ben mimarlığımı yaptım. İnsanların beni başarılı olarak görmesi de beni ayrıca mutlu ediyor. Kadınlara önerim ise hedeflerinizin peşinden koşun. Mutlaka bir gün olur ilk önce hayaller, hayallerden sonra de hedefler. Hedeflerin sonucunda da başarı geliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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