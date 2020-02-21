Çeyrek altının zirve yolculuğu
|21 Şubat 2020 11:23
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Altın fiyatlarındaki yükseliş son 7 yılın zirvesine çıktı. 18.02.2019 tarihinde 371 tl olan altın bugünün tarihiyle ( 21.02. 2020) çeyrek altın 517 tl işlem görüyor.
Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,87 değer kazancıyla başlayarak 320,50 lira seviyelerinde yer alıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 517,63 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.
Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
İşte bir yıllık altının yükseliş grafigi:Gram altın 321 lirayı aştı Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
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