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DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı

Devlet Personel Başkanlığının kapatılarak görevlerinin başka kurumlara devredilmesi sebebiyle devlet personel yönetimi ve planlaması konusunda görevler dağıldı!
 24 Şubat 2020 15:04
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DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı

Bilindiği üzere, 18 Haziran 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş ve görevleri düzenlenen Devlet Personel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci ile birlikte uygulamaya geçen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştır. Mülga Başkanlığın görevleri ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde bir yılı aşkın süre sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Diğer taraftan, yeni hükümet sistemi ile birlikte yürürlüğe konan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/D maddesi ile doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi kurulmuştur.

Söz konusu ofisin görevleri Kararnamenin ilk halinde çok sınırlı düzeyde iken, 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenleme sonrasında ilgili ofisin altında 6 (altı) adet yeni Daire Başkanlığı (İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) ile Hukuk Müşavirliği birimi kurulmuştur. Aşağıdaki tablodan da görüleceği ilgili ofisin altında yer alan Daire Başkanlıkları ile birlikte İnsan Kaynakları Ofisine 38 farklı konuda önemli görev yüklenmiştir.

Bununla birlikte, yine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesine göre Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatında kurulan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne; "Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak" görevi verilmiştir.

Personel yönetiminin mali ayağına baktığımızda ise 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanına bağlı olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuştur. Bu birime ise 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri doğrultusunda kadro izin, değişiklik ve vize işlemleri başta olmak üzere birçok görev tanımlanmıştır.

İlave olarak, kamu yönetiminin mali ayağında Devlet Personel Başkanlığına benzer şekilde birçok görevi başarıyla yürüten ve yeni sistemle birlikte kapatılan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü de bir müddet sonra "Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü" çatısı altında görevleri yenilenmek suretiyle kurulmuştur. Söz konusu genel müdürlüğe ise; "Kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izlemek" ile "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek" görevleri verilmiştir.

Aşağıdaki tablodan da detaylı olarak görüleceği üzere, uzunca bir süre devlet personel ve kalkınma politikasına yön veren, bilgi ve birikimi yüksek devlet personel uzmanı kadrolarıyla tüm idarelere personel mevzuatı anlamında rehberlik hizmeti sunan Devlet Personel Başkanlığının görevleri yeni hükümet sistemi ile birlikte farklı kurumlara dağıtılmıştır. Temel görevleri (KPSS yerleştirmeleri, özelleştirme atamaları, sendikal faaliyetler) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğüne devredilmiş, bazı görevleri ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin altında çeşitlendirilmiştir.

Ancak, Devlet Personel Başkanlığının yıllarca hassas bir şekilde yönettiği kamu personel mevzuatını idare edebilecek herhangi yapı kurulamamıştır. Kurulması bir yana, süreçlerin hızlanması için doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanan bazı rutin kararlar bile eski sisteme nazaran çok gecikmeli alınmaktadır. Bu durumun temel sebebi, kamu personel yönetimini tek merkezden sevk ve idare edebilecek herhangi bir kurumsal mekanizma ortada bırakılmamıştır!

Sonuç olarak, devlet yönetiminde "bizce" en önemli iki konu "personel mevzuatı" ve "mali mevzuattır". Bu iki konuda yıllarca emek vererek yetiştirdiğiniz nitelikli uzman personelinizi ve onların çalıştığı köklü idareleri herhangi bir somut temele dayanmayan keyfi kararlarla kapatarak köşeye atarsanız, yapacağınız her planlama ya da kuracağız her yeni sistem başarısız olmaya mahkümdur!

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

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