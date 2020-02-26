32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
|26 Şubat 2020 10:04
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Bir Devlet memurunun hizmet süresi, emekli aylığında ve emekli ikramiyesinde belirleyicidir.
Ancak, esas alınan süreler, mevzuat bağlamında farklılaşmaktadır.
Örneğin, 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti olan birisi için emekli aylığı 33 yıl üzerinden bağlanır ancak emekli ikramiyesi ise 32 yıl üzerinden hesaplanır.
Emekli aylığı 5434 kanunun 41. maddesi gereği tama iblağ edilmektedir. Ancak ikramiye hesabı ise 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi gereği tama iblağ edilmemektedir.
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