1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATM'nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti

ATM'nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti
 21 Şubat 2020 11:36
Yazdır
ATM'nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti

Adıyaman'da, bir kişi banka ATM'sinin kendisine verdiği fazla parayı bankaya teslim etti. Fazla paraları bankaya teslim eden kişinin örnek davranışı takdir topladı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM'ye hesap kartını kayarak bin 640 TL para çekmek isteyen Türkiye Petrollerinde Kimyager olarak görevli Murat Maden'e, ATM bin 940 TL para verdi. 300 TL fazla para veren ATM, aynı zamanda verdiği parayı da Murat Maden'in hesap bakiyesinden düşmedi. ATM'den parayı saymadan alan Murat Maden, bir süre sonra cüzdanında bin 940 TL para olduğunu fark ederek yeniden ATM'ye gitti. Hesap kartını yeniden ATM'ye takan Murat Maden, kendisine fazla verilen 300 TL'nin hesaptan düşmediğini ve fazla verilen 300 TL paradan bazılarının yırtık olduğunu anladı. Durum üzerine Murat Maden, ATM'nin ait olduğu kamu bankasına giderek durumu anlattı. Durum üzerine Murat Maden, 300 TL parayı yeniden bankaya teslim etti. Banka görevlileri Maden'in duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kendi boğazından ve çocuklarının boğazından haram lokma geçmesini istemediğini vurgulayan Murat Maden, "Para çekmek için ATM'ye geldiğimde ATM'nin bana 300 TL fazla para verdiğini gördüm. Bu parada benim bir hakkımın olmadığı için bu fazla 300 TL'yi bankaya teslim ediyorum. Ben haram yemek istemiyorum. 2 Tane çocuğum var onların boğazından haram geçmesini istemiyorum. Millet banka soyuyor, bunu yapmak kolay, ben zor olanı seçtim. Kimse hakkı olmayan parayı almasın. Hak edilmiş parayı harcasın. Alın teri çok önemli. Şuan bankaya girip benim olmayan, hakkım olmayan 300 TL'yi teslim edeceğim. Bu para kimin bilmiyorum, benim olmadığı da kesin. O yüzden hakkım olmadığı için bunu teslim edeceğim. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hakkınız olmayan hiçbir şeyi harcamayın" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
21 Şubat 2020 12:07		 Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor
21 Şubat 2020 11:12
Atakan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak
21 Şubat 2020 10:48		 Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu
21 Şubat 2020 10:29
Nagehan Alçı'ya açılan davada Armağan Çağlayan avukatlık yapacak
21 Şubat 2020 09:06		 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 Şubat 2020 06:30
Samandağ'a şehit ateşi düştü
21 Şubat 2020 05:21		 17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu
20 Şubat 2020 22:14
20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı
20 Şubat 2020 22:10		 Çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan hayat hikayesi
20 Şubat 2020 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı13:09 - Deprem korkusu evlerini unutturdu13:04 - Belediye, kurallara uymayan memurunu affetmedi12:57 - Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı12:45 - İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu12:43 - ÖSYM'nin e-sınav merkezleri uluslararası heyetlerin ilgi odağı oldu12:42 - Çin, corona virüs aşısı için tarih verdi12:40 - HSK 36 başmüfettiş ataması yaptı12:36 - FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası12:34 - Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'
12:31 - KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel tanıtıldı12:31 - Cem Yılmaz'dan Serenay ile evlendik açıklaması12:30 - Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi12:25 - SBÜ: FETÖ'den gözaltına alınan personelin tamamı açığa alınmıştır12:13 - Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı12:09 - Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı12:07 - Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş12:07 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 321 lirayı aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklından geçeni söylemek 7
yeşim meltem şişli 1
çal kemancı 5
timo werner 2
yalı çapkını 7
mutluluk 1
tik tok 2
sirke anası 5
sondan 3.olmak 1
zaaf 2
SON İLANLAR
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam