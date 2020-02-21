Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı
|21 Şubat 2020 11:38
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Niğde'de iki arkadaş arasında çıkan kavgada Mustafa Adıgüzel (38) aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi.
Mustafa Adıgüzel evinde arkadaşı U.D.(27) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle U.D yanındaki bıçakla Mustafa Adıgüzel'i defalarca sapladı. Yaralı halde Adıgüzel'in çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adıgüzel olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. U.D ise polis ekipleri tarafından alayın yaşandığı apartmandan yaklaşık 300 metre ilerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Mustafa Adıgüzel'in 17 suçtan sabıka kaydı , U.D'nin ise 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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