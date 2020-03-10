Görev alanı uygun olmayan vekaleten görevlendirmeye Sayıştay kamu zararı dedi!

Belediye görev yapan Memur 4 üncü derece Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekalet ettirilerek, ilgili kadronun ek ödemesi ile zam ve tazminat tutarlarından yararlandırılmıştır.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, söz konusu Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun sınavına girebilmek için "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği"ne göre teknik öğrenim gerektiren bölümlerden mezun olma şartının bulunduğu, ancak ilgili kadroya vekalet eden memurun ise İktisat Bölümü mezunu olduğu gerekçesiyle, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla vekilin asilde aranan şartların tamamını taşıması şartını taşımadığını tespit ederek kamu zararı tespitinde bulunmuştur.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

......... Belediyesi tarafından 4 üncü derece Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekalet ettirilen ............'ın mevzuatta aranan tüm şartlan bir arada taşımamasına rağmen ilgiliye 4 üncü derece Temizlik İşler_ Müdürlüğünün ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucunda ............ TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesine _istinaden çıkarılan, 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ödemenin yapıldığı tarihte de yürürlükte olan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 9 uncu maddesinde;

"(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi_ uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

(...)

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları, kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevler karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 nci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

(...)

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez." denilmektedir.

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi_ Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 9 uncu maddede;

"... kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi_, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde ek ödeme ile zam ve tazminat ödemesi; atama tarihi ile ilişki kurulmaksızın ödemenin yapıldığı an itibarıyla vekilin asilde aranan şartların tamamını taşıması ortak koşuluna bağlanmıştır.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin irdelenmesi gerekmektedir. Anılan Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde;

"(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibarıyla iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,(...)" hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin teknik öğrenim gerektiren, kadronun görev alanı ile ilgili yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık bölümlerinden mezun olma şartı aranan müdürlüklerin sayıldığı Ekli (1) sayılı listenin "A) Belediye, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birlikleri" bölümünde Temizlik İşleri Müdürü yer almaktadır.

Bu durumda Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için kadronun görev alanı ile ilgili en az dört yıllık yükseköğrenimden mezun olma şartının sağlanması halinde vekalet edilen görevin gösterge, ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminat tutarları ilgili personele ödenebilecektir.

Memur kadrosunda bulunan .........., Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten görevlendirilmiştir. Ancak ilgili personelin, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili bir bölümden mezun olmadığı, İktisat bölümünden mezun olduğu görülmüştür. Dolayısıyla da ilgiliye mevzuat hükümlerine aykırı olarak atandığı şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla; ........... Belediyesi_ tarafından 4 üncü derece Tem_zl_k İşler_ Müdürlüğüne vekalet ettirilen ..........'ın mevzuatta aranan tüm şartları bir arada taşımamasına rağmen ilgiliye 4 üncü derece Tem_zl_k İşler_ Müdürlüğünün ek ödeme _le zam ve tazminat tutarlarının ödenmesi sonucunda oluşan ........... TL kamu zararının ............ tarih ve ........... nolu makbuz ile tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına, İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 nci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.