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İkinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı

'2. El Konut Piyasası Raporu'na göre dördüncü çeyrekte ikinci el konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı. İkinci el konutta stok oranı en yüksek il ise Ankara oldu. Ankara'da ikinci el stok oranı yüzde 3 iken, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.
 21 Şubat 2020 11:42
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İkinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa işbirliği ile hazırlanan 2019 yılı 4. çeyreğine ilişkin '2. El Konut Piyasası Raporu' açıklandı. Dördüncü çeyrekte ikinci el konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı. İkinci el konutta stok oranı en yüksek il ise Ankara. Ankara'da 2. el stok oranı yüzde 3 iken, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yüzde 2 seviyesinde.

Rapora göre, 4. çeyrek sonu itibarı ile 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı. Bu dönemde 483 bin 256; yıl boyunca ise toplam 1 milyon 348 bin 729 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi üçüncü çeyreğe göre yüzde 34 artış; 2018 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 30 artış göstermiş oldu. 2019 yılı toplamında 2018 yılı toplamına göre konut satış adedinde yüzde 2'lik düşüş gerçekleşti. 4. çeyrekte 308 bin 686 adet 2. el konut satışı, 144 bin 730 adet kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen senenin 4. çeyreğine göre 2. el konut satışları yüzde 65, kredili konut satışları ise yüzde 605 artış göstermiş oldu. Yabancıya konut satışı ise 2018 4. çeyreğine göre yüzde 13 düşüş göstererek 13 bin 558 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 2 bin 194 TL

Konut satış adedi 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre yüzde 34, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterirken; 2019 yılı tamamında 2018 yılına göre yüzde 2'lik düşüş gösterdi. 2. el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35, 2018 yılının 4. çeyreğine göre ise yüzde 65 artış gösterdi. 4. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık yüzde 10 düşüş görüldü. 4. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 194 TL, ortalama amortisman süresi 17 yıl, ortalama pazarlama süresi 73 gün.

4. çeyrekte ikinci el konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 arttı

Bu dönemde 308 bin 686 adet 2. el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile 2. el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 35, 2018 yılı 4. çeyreğine göre ise yüzde 65 artış göstermiş oldu. 2. el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu. Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 30'unu oluşturarak 144.730 adet gerçekleşti. Kredili konut satışları 3. çeyreğe göre yüzde 38; geçen senenin 4.çeyreğine göre ise yüzde 605 artış göstermiş oldu.

Stok adedi en yüksek il İstanbul

2019 yılı 4. çeyrek sonu itibarı ile 2. el konut stok adedinin en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana oldu.

2. el konut stok adedi en yüksek ilçe Çankaya

İstanbul'da konut stokunun en yüksek olduğu ilçenin Kadıköy, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Karşıyaka, Antalya'da Muratpaşa ve Bursa'da Nilüfer olurken, 5 büyük ilin tüm ilçeleri incelendiğinde ise en fazla konut stokunun 22 bin 496 adet ile Çankaya'da olduğu belirlendi.

Yabancılara satış da düşüyor

4. çeyrekte ayında yabancı uyruklu kişilere 13 bin 558 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış; 2018 yılının 4. çeyreğine göre ise yüzde 13 düşüş gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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