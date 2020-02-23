YÖK'ten uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü hakkında eşdeğerlik kararı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik" programından mezun olan adaylar; görmüş oldukları öğrenimin "Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik" programları ile eşdeğer olup olmadığı konusunda başvuruda bulunmuşlardır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitelerarası Kurulun da görüşü dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda;

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programında alınan dersler ve içerikler, kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları açısından "Uluslararası Ticaret" ile "Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret" lisans programı ile eşdeğer olduğuna, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" ile "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi" bölümleri eşdeğer olmadığına karar verilmiştir.

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