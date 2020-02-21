KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçi Avcı'ya ait olduğu belirlendi
|21 Şubat 2020 11:47
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KKTC sahilinde bulunan cesedin, DNA testi sonucu, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu tespit edildi.
Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine, 11 Şubat'ta bulunan erkek cesedinin oğluna ait olabileceği bilgisi üzerine KKTC'ye gittiğini ve teşhiste bulunduğunu söyledi.
Cesedin kesin kimlik tespiti için kan örneği verdiğini anlatan Avcı, "Bugün bana gelen haberde yapılan DNA testi sonucunda cesedin oğluma ait olduğunu bildirdiler. Bugün KKTC'ye gideceğim. Yapılacak işlemlerinin ardından cenazemizi alacağız." dedi.
Oktay Avcı, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için bekçi arkadaşı Ömer Özer ile kayıkla denize açılmış ve kendilerinden haber alınamamıştı. Yapılan aramalar sonucunda bekçi Özer'in cansız bedeni 16 Ocak'ta kayboldukları noktadan yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
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