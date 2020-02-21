1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yorgunluğunuzun nedeni maruz kaldığınız toksinler olabilir

Yorgunluğunuzun nedeni maruz kaldığınız toksinler olabilir
 21 Şubat 2020 11:50
Yazdır
Yorgunluğunuzun nedeni maruz kaldığınız toksinler olabilir

Uzmanlar dışarıdan maruz kalınan toksinlerin yorgunluğa, uykusuzluğa, depresif hissetmenize hatta otoimmün hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Tamcı, GDO'lu besinlerden uzak durulması gerektiğini söylerken ve yemek pişirilen ve saklanan eşyalara karşı da vatandaşları uyardı.

Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Tamcı, son zamanlarda kendilerini sürekli yorgun, uykusuz ve depresif hisseden kişilerin, otoimmün hastalığı da varsa bunun nedenlerinden birinin dışarıdan maruz kalınan toksinler olabileceğini söyledi. Tamcı, "Toksinler vücutta karaciğer aracılığıyla detoksifikasyon ile vücuttan atılır. Ancak metabolizmadaki bozulmalar, vitamin-mineral yetersizlikleri, alerjen gıdaların tüketilmesi, bağırsak florasında bozulmalar, bağırsak geçirgenliği gibi faktörler, detoksifikasyon metabolizmasında bozulmalara neden olur. Özellikle son yıllarda ciddi anlamda artış gösteren otoimmün hastalıklarda dış toksinlerin etkisi yüksek. Sebze ve meyvelerde kullanılan tarım ilaçları, GDO içeren besinler oldukça toksin içermektedir. Özellikle temizlikte çok fazla kullandığımız kimyasallar, plastikler, ağır metaller, yüksek ısıda pişirilen yemekler ve pişirmede kullanılan teflon, alüminyum kaplardan aldığımız toksinler otoimmün hastalıklara yakalanmamıza neden oluyor" dedi.

Teflon, granit, alüminyum kaplara dikkat

Yemek pişirmede teflon, granit, alüminyum kaplarının kullanılmaması gerektiğini belirten Tamcı, "Yemek pişirirken çelik tencere ve tavalar tercih edilmeli, fırında ise cam kaplar tercih edilmelidir. Yiyecekler asla alüminyum folyoyla pişirilmemelidir ve gıdaya temas etmemelidir. Plastik saklama kaplarının kullanımı sınırlandırılmalıdır. Özellikle sıcak yemekler kesinlikle plastik kaplara konulmamalıdır. Su alırken cam şişe olanları tercih edilmelidir. Plastik şişe kullanımı minimuma düşürülmelidir" şeklinde konuştu.

GDO'lu gıdalardan uzak durulmalı

GDO içermeyen, tarım ilacı kullanılmadan doğal tarımla yetiştirilen besinlerin tercih edilmesi konusunda uyaran Tamcı "Sebze ve meyvelerin çok iyi bir şekilde yıkamaya özen göstermeliyiz. Sebzeleri sadece suda yıkamak ya da sirkede bekletmek üzerindeki tarım ilacı kalıntılarını maalesef gidermez. Sebzelerin yıkama suyuna 1 çay kaşığı karbonat koymak tarım ilacı kalıntılarını gidermeye yardımcı olur. Yiyeceklerin yüksek ısıda pişirilmemesine dikkat edilmelidir. Özellikle tavalarda yüksek ısıda pişirilen etlerde kanserojen bileşikler olan Heterosiklik Aminler (HCA) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) oluşmasına neden olur. Bu yüzden kısık ateşte pişirmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca sebzelerin çok uzun süreli pişirilmesi vitamin kaybına yol açar" ifadelerini kullandı.

Toksinlerden kurtulmanın yolları

Toksinlerin vücudumuzdan atılımını desteklemek için tavsiyeler veren Tamcı, son olarak şunları söyledi: "Özellikle çiğ olarak günde en az 5 porsiyon mevsim sebzeleri yemeye özen göstermeliyiz. Rengarenk sebzelerle hazırladığınız sebze sularını günlük rutininize eklemek çok faydalı olacaktır. Ayrıca posa alımının artmasıyla sindirim sisteminizi de desteklemiş olacaksınız. Yeterli su içmek çok önemlidir. İhtiyacımız olan su miktarı kilo başına hesaplanır ancak ortalama olarak kadınların günde en az 2 ila 2,5 litre; erkeklerin ise en az 2,5 ila 3 litre su tüketmesi önerilir. Kırmızı sebze ve meyvelerin antioksidan içeriği yüksektir. Pancar, turp, kırmızı havuç gibi sebzeler; yaban mersini, böğürtlen, vişne gibi kırmızı orman meyveleri antioksidan metabolizmayı destekler. Egzersiz yapmak toksin atmada da etkilidir. Terleme ile vücudumuzdan toksin atılımı olur. Mutlaka düzenli aralıklarla egzersiz yapılması önerilir. Düzenli ve kaliteli uyku da çok önemlidir. Özellikle hormonel denge için yeterli uyku çok önemlidir. Yetişkinler için günde 7 saat uyku gereklidir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı
21 Şubat 2020 12:57		 'KOAH'ta kök hücre tedavisi yeni bir umut olabilir'
20 Şubat 2020 21:14
Ciltte azalan yumuşak doku ve nemi artıran aşı geliştirildi
20 Şubat 2020 11:25		 Koronavirüs henüz tepe noktaya ulaşmadı
20 Şubat 2020 07:46
Rize'de corona virüs alarmı
19 Şubat 2020 16:28		 'Televizyon karşısında miskinlik' kadınların kalp sağlığı için tehlike arz ediyor
19 Şubat 2020 12:30
760 milyon karantinada 80 milyon ev hapsinde
19 Şubat 2020 07:40		 15 maddede böbrek taşından korunmanın yolları
18 Şubat 2020 20:04
Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var
18 Şubat 2020 14:19		 Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin
18 Şubat 2020 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı13:09 - Deprem korkusu evlerini unutturdu13:04 - Belediye, kurallara uymayan memurunu affetmedi12:57 - Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı12:45 - İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu12:43 - ÖSYM'nin e-sınav merkezleri uluslararası heyetlerin ilgi odağı oldu12:42 - Çin, corona virüs aşısı için tarih verdi12:40 - HSK 36 başmüfettiş ataması yaptı12:36 - FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası12:34 - Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'
12:31 - KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel tanıtıldı12:31 - Cem Yılmaz'dan Serenay ile evlendik açıklaması12:30 - Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi12:25 - SBÜ: FETÖ'den gözaltına alınan personelin tamamı açığa alınmıştır12:13 - Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı12:09 - Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı12:07 - Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş12:07 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 321 lirayı aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Franz Kafka 1
ben bu yaz nerdeydim 1
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
kamuyu aydınlatma platformu 2
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
tik tok 2
20.02.2020 fenerbahçe vs real madrid maçı 17
Cemile 1
Kendini inşa etmek 1
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 12
SON İLANLAR
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam