Belediye depremzedelerden 3 ay boyunca su faturası almayacak
|21 Şubat 2020 11:51
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24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları koordinesinde kentin yöneticileri, AFAD, Kızılay, tüm bakanlıkların birimleri, vakıf, dernek ve gönüllerin katılımıyla birlikte sarılıyor. Bu kapsamda depremzedelere bir destekte Elazığ Belediyesinden geldi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 3 ay boyunca vatandaşların su faturası borçlarını üstleneceklerini açıkladı.
Biz elimizden geleni yapacağız
Başkan Şerifoğulları katıldığı bir programda, "Mart Ayı meclis toplantısında 3 ay boyunca su faturalarının ücretsiz olacağının müjdesini vereceğiz. Bir ayın bedeli Elazığ Belediyesi'ne 3,5 ila 4 milyon TL'dir. Ama vatandaşımızın canı sağolsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımız en azından 3 ay boyunca su faturasıyla uğraşmazlar. AKSA'dan da bu güzelliği bekliyoruz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANIMIZ ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI'NDAN MÜJDE ELAZIĞ BELEDİYESİ ABONELERİNDEN ÜÇ AY SU TÜKETİM BEDELİ ALMAYACAKElazığ Belediyesi (@ElazigBld) February 21, 2020
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